Παγκράτι: Οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε σε 22χρονη καθώς εκεινή προσπαθούσε να παρκάρει

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας καταγράφηκε στο Παγκράτι, όπου 22χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο πόδι και το πρόσωπο, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η νεαρή επιχειρούσε να παρκάρει στην οδό Αριστοξένου. Τότε, οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να επιτέθηκε αρχικά λεκτικά στην 22χρονη. Στην συνέχεια ο άνδρας, περίπου 59 ετών, κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα και φέρεται να τη χτύπησε και την έριξε στο έδαφος. Η 23χρονη διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου διαπιστώθηκαν τραύματα στο πρόσωπο και το πόδι.

Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 59χρονου από το Α.Τ. Παγκρατίου για σωματικές βλάβες και εξύβριση, ενώ λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφωρο δεν έχει συλληφθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.