Άγριος καβγάς για προσωπικούς λόγους μεταξύ δύο αντρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Παγκράτι.
Ο ένας από τους εμπλεκομένους έβγαλε μαχαίρι και προκάλεσε τραύμα στο μπράτσο στον άλλον άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία.
