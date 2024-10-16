Λογαριασμός
Άγριος καβγάς στο Παγκράτι - Ένας άντρας μαχαιρώθηκε στο μπράτσο

Οι δύο εμπλεκόμενοι τσακώθηκαν για προσωπικούς λόγους - Η αστυνομία αναζητεί τον δράστη - Στο νοσοοκομείο το θύμα

Αστυνομία

Άγριος καβγάς για προσωπικούς λόγους μεταξύ δύο αντρών σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο Παγκράτι.

Ο ένας από τους εμπλεκομένους έβγαλε μαχαίρι και προκάλεσε τραύμα στο μπράτσο στον άλλον άντρα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία.

