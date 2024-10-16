Κρήτη: Στη φυλακή 50χρονος που κακοποιούσε και εξέδιδε την κόρη του

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Ανατολικής Κρήτης, κάθισε σήμερα ο 50χρονος πατέρας που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της κόρης του όταν ήταν 15 ετών.

Ο 50χρονος πατέρας κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για τα όσα αποτρόπαια του αποδίδονται (σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων κλπ) και του επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Το Cretalive.gr το οποίο είχε αναφερθεί στην υπόθεση όταν η κοπέλα, ενήλικη πια, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια των Αρχών και να μπει ένα τέλος «στον εφιάλτη της», περιγράφει πως το κορίτσι έπεσε θύμα βιασμού από τον πατέρα της ο οποίος την απείλησε ότι θα την σκοτώσει αν αποκάλυπτε το «μυστικό» τους υποσχόμενος ότι δε θα την πείραζε ξανά.

Τρεις μήνες αργότερα τη βίασε ξανά και αυτό πια γινόταν σε τακτική βάση άρχισε να την εκδίδει σε διάφορους Ηρακλειώτες έναντι αμοιβής.

Η κατάθεση με «τα ονόματα και τις διευθύνσεις» που είχε δώσει στην Αστυνομία, παρουσία ψυχολόγου, η 22χρονη σήμερα κοπέλα, έστειλε εκ νέου σε δίκη τον 50χρονο, σήμερα.

Το κορίτσι σε κατάθεση του είχε περιγράψει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το πώς ο πατέρας την «πρόσφερε» για συνεύρεση έναντι αμοιβής σε ηλικιωμένο επιχειρηματία.

Η παθούσα υποστηρίζει ότι ο πατέρας την υποχρέωνε να συναντά τον ηλικιωμένο σε καθημερινή βάση με την ίδια να πίνει αλκοόλ και να κάνει χρήση χρήση ουσιών ώστε να κάμπτεται η αντίδραση της.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο πατέρας άρχισε να διευρύνει τον κύκλο των ανδρών στους οποίους εξέδιδε την ανήλικη κόρη του.

Στην κατάθεση της η καταγγέλλουσα είχε αναφερθεί εκτενώς και στα άσχημα παιδικά χρόνια που είχε ζήσει, περιγράφοντας μεταξύ άλλων ότι ο 50χρονος τη χτυπούσε, έσβηνε τσιγάρα στο λαιμό της, έβαζε εκείνη, τον αδερφό της και τη μητέρα της τιμωρία στα γόνατα για ώρες ή τους υποχρέωνε να κουβαλούν στις πλάτες τους κούτες με τσιμέντο, απαγορεύοντας τους να τις αφήσουν κάτω.

