Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 13 ετών σε 46χρονο για φόνο 50χρονου έξω από βενζινάδικο

Σε κάθειρξη 13 ετών καταδικάστηκε ένας 46χρονος Αλβανός που κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία ενός 50χρονου συμπατριώτη του, κατά τη διάρκεια καβγά που ξέσπασε μεταξύ τους, έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων, στην Ανάληψη Θεσσαλονίκης.

Αφορμή για το φονικό, το οποίο διαπράχθηκε πέρσι τον Ιούλιο, φαίνεται πως ήταν η υποψία του θύματος ότι ο κατηγορούμενος φλέρταρε τη σύντροφό του.

Οι δικαστές, τακτικοί και ένορκοι, έκριναν ένοχο τον 46χρονο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό ότι ωθήθηκε στην πράξη λόγω προηγούμενης ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντα. Μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές.

Στην απολογία του, ο 46χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, επειδή το θύμα κινήθηκε απειλητικά εναντίον του χτυπώντας τον με τα χέρια και τα κλειδιά του.

«Με απειλούσε, με εκβίαζε, με έβριζε...» ανέφερε περιγράφοντας περιστατικά που είχαν προηγηθεί του επίδικου συμβάντος. Κατά τον καβγά που ξέσπασε έξω από το βενζινάδικο είπε ότι προσπάθησε να ηρεμήσει τον 50χρονο.

«Το όπλο το σήκωσα για να τον τρομάξω, πυροβόλησα για εκφοβισμό», πρόσθεσε. Κατά την αποδεικτική διαδικασία προβλήθηκε βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο σημείο που κατέγραψε όλο το συμβάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

