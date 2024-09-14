Φωτιά στον Ορχομένο - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διόνυσος Ορχομενού στη Βοιωτία.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Διόνυσος Ορχομενού #Βοιωτίας. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από #υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 14, 2024
