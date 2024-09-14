Λογαριασμός
Φωτιά στον Ορχομένο - Επιχειρούν έξι εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Διόνυσος Ορχομενού στη Βοιωτία.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., επτά οχήματα, πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

