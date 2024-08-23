Λογαριασμός
Κικίλιας: Ύψιστη προσοχή το Σαββατοκύριακο - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι 

Η ευαισθητοποίηση και η προσοχή των πολιτών έφερε αποτελέσματα, δήλωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Κικίλιας

Την ύψιστη προσοχή των πολιτών ζητά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, εν όψει ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού στο Χ:

«Παρότι σήμερα ο κίνδυνος για φωτιές σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν πολύ υψηλός, η ευαισθητοποίηση και η προσοχή των πολιτών έφερε αποτελέσματα. Ο αριθμός των πυρκαγιών παρέμεινε στις 26 το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, σε 8 από αυτές χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ 2 ξέσπασαν στην Αττική κοντά σε οικισμούς: Η πρώτη στον Άγιο Ιωάννη στα Σπάτα και η δεύτερη στην Παιανία. Με άμεση επέμβαση εναέριων και επίγειων δυνάμεων, ελέγχθηκαν σε μόλις 20 λεπτά. Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν πολύ ισχυροί, επομένως απαιτείται ύψιστη προσοχή».

