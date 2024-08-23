Κικίλιας: Ύψιστη προσοχή το Σαββατοκύριακο - Πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι 

Την ύψιστη προσοχή των πολιτών ζητά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, εν όψει ενός Σαββατοκύριακου κατά το οποίο θα πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι και υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού στο Χ:

«Παρότι σήμερα ο κίνδυνος για φωτιές σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν πολύ υψηλός, η ευαισθητοποίηση και η προσοχή των πολιτών έφερε αποτελέσματα. Ο αριθμός των πυρκαγιών παρέμεινε στις 26 το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο, σε 8 από αυτές χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ 2 ξέσπασαν στην Αττική κοντά σε οικισμούς: Η πρώτη στον Άγιο Ιωάννη στα Σπάτα και η δεύτερη στην Παιανία. Με άμεση επέμβαση εναέριων και επίγειων δυνάμεων, ελέγχθηκαν σε μόλις 20 λεπτά. Το Σαββατοκύριακο οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να πνέουν πολύ ισχυροί, επομένως απαιτείται ύψιστη προσοχή».

Παρότι σήμερα ο κίνδυνος για φωτιές σε αρκετές περιοχές της χώρας ήταν πολύ υψηλός, η ευαισθητοποίηση και η προσοχή των πολιτών έφερε αποτελέσματα. Ο αριθμός των πυρκαγιών παρέμεινε στις 26 το τελευταίο 24ωρο. Ωστόσο σε 8 από αυτές χρειάστηκε η συνδρομή εναέριων μέσων, ενώ 2… pic.twitter.com/wE4IgkI2WU — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 23, 2024

