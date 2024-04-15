Ζωγράφου: Συνελήφθησαν 2 νεαροί που έκαναν ένοπλες ληστείες σε καταστήματα

Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής προχώρησαν την Παρασκευή (12/4) στου Ζωγράφου στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 19 και 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστείες κατά συρροή, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ από την έρευνα προέκυψε ότι από τον Δεκέμβριο του 2023, οι κατηγορούμενοι διέπρατταν ένοπλες ληστείες με τη χρήση μαχαιριού σε καταστήματα στην περιοχή του Ζωγράφου.

Ειδικότερα, ο 19χρονος, με τη συνδρομή του 21χρονου ο οποίος είχε το ρόλο του οδηγού, μετέβαινε κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες σε καταστήματα mini market, όπου με τη απειλή μαχαιριού ακινητοποιούσε τους υπαλλήλους και αφαιρούσε χρηματικά ποσά από τα ταμεία.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνα και ανάλυση δεδομένων, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν κατά την έξοδο τους με όχημα από την Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου όπου είχαν καταφύγει έπειτα από ληστεία που είχαν διαπράξει λίγο νωρίτερα σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο όχημα και σε 2 σπίτια, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• μαχαίρι και πλαστικό γάντι που είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάπραξη της ληστείας στο πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών,

• πτυσσόμενο πιστόλι χειρός,

• εκτοξευτής φυσιγγίου και

• το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση της εγκληματικής δραστηριότητάς τους συνεχίζονται.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

