Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Σουφλί

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του οικισμού Κυριακής του δήμου Σουφλίου.

Η φωτιά κινούνταν σε δύσβατη περιοχή, έκαιγε δρυοδάσος και εκτός των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και στον Έβρο, όπως και σε όλη τη χώρα, οι ριπές των ανέμων ήταν ανά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρές. Η οριοθέτηση της φωτιάς μέσα σε μόλις λίγες ώρες από την εκδήλωσή της, επετεύχθη, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δασάρχης Διδυμοτείχου, Δημήτρης Μητρούδης, χάρη στην άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην κατάσβεση φορέων και στις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. «Υπήρξε τεράστια κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή. Τα μηχανήματα του δασαρχείου Διδυμοτείχου που ήταν κοντά, δημιούργησαν άμεσα αντιπυρική ζώνη περιμετρικά της φωτιάς, η επέμβαση του στρατού ήταν άμεση και στην ουσία ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο με μηχανήματα, προωθητήρες γαιών (μπουλντόζες) και υδροφόρες, ενώ στην κατάσβεση συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επίγειες και εναέριες. Επιχειρήσαμε όλοι μαζί, συντονισμένα», αναφέρει ο κ. Μητρούδης, συμπληρώνοντας πως τα εναέρια μέσα συνέχισαν τις ρίψεις νερού προσπαθώντας να σβήσουν και τα τελευταία «καντηλάκια».

Σημειώνεται πως για την κατάσβεση από πλευράς πυροσβεστικών δυνάμεων, επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με έντεκα οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, με τη συνδρομή από αέρος τεσσάρων πυροσβεστικών ελικοπτέρων και πέντε πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

