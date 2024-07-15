Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το απόγευμα στον δήμο Γόρτυνας και πιο συγκεκριμένα κοντά στο χωριό 'Ανω 'Ακρια.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις φλόγες αποτεφρώθηκαν 157 στρέμματα εκ των οποίων επτά δασικής έκτασης, εβδομήντα χορτολιβαδικής και ογδόντα γεωργικής.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν αντιμετωπίσει το τελευταίο 24ωρο το Πυροσβεστικό Σώμα και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με 11 από αυτές να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και να χρειάζεται συνδρομή και από εναέρια μέσα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα προτού απειλήσουν οικισμούς και μεγάλες δασικές εκτάσεις.

Πηγή: skai.gr

