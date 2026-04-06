Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μικρή βελτίωση παρουσιάζει σήμερα, Μ. Δευτέρα, η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, ωστόσο παραμένουν μεγάλες καθυστερήσεις: στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στην Ιερά Οδό και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις Λεωφ. Σχιστού και Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά και στις Αγίας Άννης και Ορφέως στις περιοχές του Ρουφ και του Βοτανικού, όπου και βρίσκονται τα πρακτορεία μεταφορών, επηρεάζοντας και τα ρεύματα εισόδου των Λεωφ. Πέτρου Ράλλη και Ιεράς Οδού.

Μικρές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί: στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς το Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι, στις Κόνωνος και Μικράς Ασίας προς την πλατεία Ιπποδαμείας στον Πειραιά, στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Βασ. Αμαλίας, στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδηττού και στην Αττική Οδό ανά τμήματα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.