Ωραιόκαστρο: Σε ύφεση η φωτιά στο Μεσαίο

Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε στις 8 το βράδυ, σε δασική έκταση στα βορειανατολικά του οικισμού Μεσαίο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποίηση από το 112 με το οποίο τους είχε ζητηθεί να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
