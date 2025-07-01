Λογαριασμός
Σε ύφεση η φωτιά στο Μεσαίο Ωραιοκάστρου

Για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μεσαίο Ωραιοκάστρου, επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων

Ωραιόκαστρο: Σε ύφεση η φωτιά στο Μεσαίο

Σε ύφεση βρίσκεται, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε στις 8 το βράδυ, σε δασική έκταση στα βορειανατολικά του οικισμού Μεσαίο, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 31 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν προειδοποίηση από το 112 με το οποίο τους είχε ζητηθεί να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Πηγή: skai.gr

Φωτιά Ωραιόκαστρο
