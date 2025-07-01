Μία σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε απόψε, κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, στην Πάτρα.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας, στην περιοχή του «Σκαγιοπουλείου».

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα, και κατά την διάρκεια της επιχείρησης για την κατάσβεση της φωτιάς εντοπίστηκε η σορός αγνώστων στοιχείων.

Έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την φωτιά διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, ενώ η σορός αναμένεται να μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση και να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου.

Δείτε το βίντεο του Tempo24 από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.