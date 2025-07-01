ΕΛΑΣ- Αττική: 13 νεκροί και 646 τραυματίες σε 552 τροχαία τον Ιούνιο

Δεκατρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και 646 τραυματίστηκαν (16 σοβαρά, 630 ελαφρά) σε 552 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα, που σημειώθηκαν τον Ιούνιο, στην περιοχή της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Τροχαία Αττικής, τα κυριότερα αίτια των τροχαίων αυτών ήταν η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή, η παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και η παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας από πεζούς, ενώ η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς και επιβάτες των δικύκλων επέτεινε, σε πολλές περιπτώσεις, τη σοβαρότητα του τραυματισμού τους.

Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 38.567 παραβάσεις από τις οποίες 788 σε βαθμό πλημμελήματος.

Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:

•974 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 62 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

•3.566 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,

•354 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

•524 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,

•1.334 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

•4.067 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,

•112 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.

Πηγή: skai.gr

