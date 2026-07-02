Ωραιόκαστρο: Σε βίντεο η στιγμή που ξεσπά η φωτιά- Οδηγός πέταξε τσιγάρο

Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει την εκδήλωση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία είχε τραγική κατάληξη με τον θάνατο ενός 65χρονου πατέρα και του 12χρονου γιου του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που αποτυπώνονται και στο οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε ο ANT1, η φωτιά φαίνεται να ξεκινά όταν οδηγός πετά αναμμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο οδόστρωμα.

Στο βίντεο διακρίνεται ότι μόλις δύο λεπτά μετά τη ρίψη του τσιγάρου αρχίζει να εμφανίζεται καπνός στο σημείο.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και της ξηρής βλάστησης, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το πύρινο μέτωπο επεκτάθηκε σημαντικά, φτάνοντας έως τη Λητή, περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το σημείο εκδήλωσής του.

Πηγή: skai.gr

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