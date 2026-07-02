Σαμικό: Νεκρός 55χρονος σε τροχαίο με μηχανάκι

Μοιραία… αποδείχθηκε η επιστροφή ενός 55χρονου άνδρα από την παραλία, το βράδυ της Πέμπτης, στο Σαμικό, καθώς έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Ο άτυχος άνδρας κινούνταν με το μηχανάκι του, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έχασε τον έλεγχο, βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε σιδερένια κολόνα ηλεκτροφωτισμού.
Πηγή: PATRISNEWS
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