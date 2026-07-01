Ωραιόκαστρο: Εν αναμονή της ταυτοποίησης της δεύτερης σορού -Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου

Σοκαρισμένη η κοινωνία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης καθώς, όπως όλα δείχνουν, η τραγωδία που σημειώθηκε χθες μετά το ξέσπασμα της μεγάλης πυρκαγιάς, αναμένεται να κλείσει με τον χειρότερο τρόπο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τον άνδρα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα, εντόπισαν και δεύτερη σορό η οποία εικάζεται πώς ανήκει στον 12χρονο γιο του 65χρονου άνδρα που βρήκε τραγικό θάνατο, στο δάσος, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την πύρινη λαίλαπα.

Η ταυτοποίηση της σορού είναι αυτή που θα δείξει ωστόσο αν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι των αρχών, ότι πρόκειται για το 12χρονο παιδί που ήταν μαζί με τον πατέρα του και είχε δηλωθεί αγνοούμενο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιόκαστρου νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Η κατοικία που ξέσπασε η φωτιά βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή, περιμετρικά της Λητής, και οι φλόγες την κύκλωσαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το σπίτι είναι απομονωμένο, και υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή.

Στους κατοίκους είχαν σταλεί δύο διαδοχικά μηνύματα από το 112, με οδηγίες απομάκρυνσης, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη οικογένεια αρνήθηκε να εκκενώσει το σπίτι.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν αρχικά νεκρό τον 65χρονο έξω από το σπίτι, ενώ η 40χρονη μητέρα μεταφέρθηκε με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Η γυναίκα, η ζωή της οποία δεν διατρέχει κίνδυνο, ενημέρωσε τους διασώστες ότι πίσω είχαν μείνει το παιδί της και ο σύντροφός της, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.

Ωστόσο, λόγω της μεγάλης έντασης της φωτιάς, οι πυροσβέστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι, καθώς προτεραιότητα αποτελούσε η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όταν η φωτιά τέθηκε σταδιακά υπό έλεγχο και κατέστη δυνατή η έρευνα στην κατοικία, εντοπίστηκε αργά το βράδυ και δεύτερη απανθρακωμένη σορός, η οποία ενδεχομένως ανήκει στο 12χρονο παιδί.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά

Η φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δερβένι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν το έργο της κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ομάδες δοσοκομάντος, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ πριν από τη δύση του ηλίου στις προσπάθειες συμμετείχαν επίσης 10 πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

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