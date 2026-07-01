Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των μελλοντικών στελεχών του Δημοσίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και διοργάνωση του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, μετατροπή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης που προσφέρει επιμόρφωση σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου των υπαλλήλων, αλλά και σύσταση Ακαδημίας Ηγεσίας για εξειδικευμένη επιμόρφωση σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης εν είδει μεταπτυχιακού, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η κυβέρνηση προωθεί σειρά αλλαγών στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του κράτους και των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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