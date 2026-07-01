Πέθανε ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, ο γνωστός σε όλους μας ως «Ταμτάκος»

Πέθανε σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του «Ταμτάκου».

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο γιος του με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω της οποίας τον αποχαιρετά.

«Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής» αναφέρει μεταξύ άλλων με πόνο ψυχής.

Ολόκληρη η ανάρτησή του γιου του:

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε...

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής.

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε.

Τώρα κι εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για εσένα.

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος.

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος.

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω

Άμα σε χάσω μπαμπά

Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω

Μήπως και μπεις ξανά.

Αντίο πατέρα μου».

Πηγή: skai.gr

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