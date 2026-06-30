Με τον τραγικότερο τρόπο γράφεται ο επίλογος της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε την Τρίτη στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν και δεύτερη σορό, μετά τον άνδρα που είχε εντοπιστεί νωρίτερα. Εικάζεται πώς πρόκειται για τον 12χρονο γιο του άνδρα που βρήκε τραγικό θάνατο,στο δάσος, στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από την πύρινη λαίλαπα. Το 12χρονο παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα του και είχε δηλωθεί αγνοούμενο. Πλέον, αναμένεται η ταυτοποίηση της σορού, ώστε να διαπιστωθεί αν όντως πρόκειται για το 12χρονο αγόρι, ή για κάποιον άλλον άνθρωπο.

Νωρίτερα, είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα, αλλά δίχως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, η μητέρα του 12χρονου, η οποία φέρεται να ενημέρωσε τις αρχές ότι το παιδί ήταν με τον πατέρα του.

Βίντεο από αναζωπύρωση:

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Το χρονικό της μεγάλης πυρκαγιάς

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Ωραιόκαστρου νωρίς το απόγευμα της Τρίτης και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα, λόγω και των ισχυρών ανέμων.

Δείτε βίντεο από τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο:

Το πύρινο μέτωπο πλησίασε στα πρώτα σπίτια οικισμού, ενώ εστάλη μήνυμα 112 για ετοιμότητας στους κατοίκους της περιοχής Δερβένι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 30, 2026

Πηγή βίντεο: Forecast Weather Greece

Το μέτωπο της φωτιάς κινήθηκε προς το χωριό Λητή. Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα 112 στους κατοίκους, προκειμένου να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα από drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα.

Εκτός κινδύνου η εγκαυματίας

Στη Χειρουργική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη εγκαύματα από την πυρκαγιά στο Δερβένι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα που μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο, φέρει εγκαύματα, κυρίως στα χέρια, καθώς και στο μηρό και στον τράχηλο και είναι σταθερή αιμοδυναμικά, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή της.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

«Σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίον του οικισμού Λητή.

Νωρίτερα, (όπως έχουμε ήδη ενημερώσει), κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα εντός δασικής έκτασης στα όρια με τον οικισμό Λητή πλησίον της ίδιας οικίας.

Επίσης πλησίον της ίδιας οικίας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν και μια γυναίκα με εγκαύματα η οποία παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».

Πηγή: skai.gr

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