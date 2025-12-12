Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα μετά από αλκοτέστ

Η τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανάκι έχοντας ξεπεράσει –έστω και οριακά– το επιτρεπτό όριο αλκοόλ κι έτσι της αφαιρέθηκε το δίπλωμα.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε για έλεγχο από αστυνομικούς λίγο πριν τις τρεις τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου. Στο αλκοτέστ βρέθηκε ποσότητα 0,10, ενώ προηγούμενη μέτρηση είχε δείξει 0,15. Με δεδομένο ότι στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10, η υπέρβαση οδήγησε στην αφαίρεση του διπλώματος για 30 ημέρες και στην επιβολή προστίμου 350 ευρώ.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη απάντησε μέσω Instagram, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό. Εξήγησε ότι ένα ποτήρι κρασί ήταν αρκετό για να τη φέρει πάνω από το όριο και τόνισε πως ο νόμος είναι ίδιος για όλους, χωρίς εξαιρέσεις.

«Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα και είναι καλύτερα να τα μάθετε από εμένα. Για ένα ποτήρι κρασί, δεν θα οδηγήσω το μηχανάκι μου για τις επόμενες 30 ημέρες. Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Να είστε καλά και να προσέχετε! Καλές γιορτές!», έγραψε.

Πηγή: skai.gr

