Το πρώτο Μέντα Live για το 2025...Με τον Φοίβο Δεληβοριά

Στο πρώτο Μέντα LIVE της χρονιάς, την Τρίτη 21 Ιανουαρίου στις 21.00, στο Ωδείο Αθηνών, ο Μέντα 88 υποδέχεται τον Φοίβο Δεληβοριά

Τον δημιουργό που «ευθύνεται» για τραγούδια που μας έχουν σημαδέψει με έναν τρόπο ξεχωριστό, εντελώς προσωπικό και συγχρόνως κοινό για όλες/ους μας. Τον τραγουδοποιό που έχει υμνήσει ιδανικά το μεγαλείο της καθημερινότητας, τον θρίαμβο της φαντασίας, τους έρωτες της στιγμής, τις σχέσεις μιας ολόκληρης ζωής και έχει εκφράσει από τις πιο μικρές, τις πιο απλές έως τις πιο βαθιές και σπουδαίες σκέψεις μας.

Αυτό θα είναι ένα ανεπανάληπτο Μέντα LIVE φτιαγμένο από τα βασικά υλικά μιας μοναδικής καλλιτεχνικής εμπειρίας: γεμάτο ιστορίες, συναισθήματα και αλήθειες. Ένα ταξίδι στο μοναδικό σύμπαν του Φοίβου Δεληβοριά. Μαζί του, οι δύο μουσικοί που εδώ και 14 χρόνια είναι βασικοί συνοδοιπόροι του στην επικράτεια της μουσικής ανησυχίας: Ο Κωστής Χριστοδούλου στα πλήκτρα και ο Σωτήρης Ντούβας στα τύμπανα. Ο Φοίβος στην κιθάρα.

Η είσοδος στο ΜΕΝΤΑ LIVE πραγματοποιείται ΜΟΝΟ με προσκλήσεις που κερδίζετε από τις εκπομπές του Μέντα 88

Χωρίς κόστος, χωρίς sms και χρεώσεις.

Μέντα Live!

Φτιάχνουμε μαζί, τις επόμενες αναμνήσεις μας, στον Μέντα 88

