«Η Ελλάδα ψηφίζει» θα λέγεται το νέο τηλεπαιχνίδι-σόου που θα βγει για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό αέρα της χώρας μας, τις επόμενες μέρες από τον ΣΚΑΪ.

Πρόκειται για την μεταφορά της πολύ γνωστής στο εξωτερικό παραγωγής «The People’s Choice» του ΙΤV Studios, που φέρνει στην Ελλάδα μια μεγάλη καινοτομία, καθώς εκτός των παικτών στο στούντιο, στο τηλεπαιχνίδι θα συμμετέχουν σε ζωντανό χρόνο και χιλιάδες τηλεθεατές μέσω των κινητών τους τηλεφώνων, από τα σπίτια τους.

Ο ελληνικός τίτλος δεν επελέγη τυχαία, καθώς το People’s Choice δεν είναι ένα ακόμη κλασικό παιχνίδι γνώσεων, αλλά στην πραγματικότητα μια ζωντανή ψηφοφορία για αστεία ή και σοβαρότερα θέματα που θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε όλοι μας. Π.χ. θα μπορούσατε να ζήσετε τρεις μήνες χωρίς το κινητό σας ή χωρίς σεξ; Ποιο θεωρείτε μεγαλύτερο πρόβλημα για την χώρα, το δημογραφικό ή την ακρίβεια; Κι αν κερδίζατε ένα δείπνο με έναν πολιτικό, θα προτιμούσατε να το περάσετε παρέα με τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα ή τον Κασσελάκη;

Οι παίκτες στο στούντιο -χωρισμένοι σε δύο ομάδες των τεσσάρων- θα καλούνται όχι να απαντούν στις ερωτήσεις, αλλά να μαντεύουν τι απάντησαν σε αυτές οι τηλεθεατές που θα ψηφίζουν εκείνη τη στιγμή από τα κινητά τους. Κι όλα αυτά live on air. Εξ ου και οι ιδανικότεροι παρουσιαστές-ψηφολέκτες στο «Η Ελλάδα Ψηφίζει» επελέγησαν ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος.

Έξυπνες ερωτήσεις, αναπάντεχες απαντήσεις και απανωτές ανατροπές οδηγούν στο έπαθλο των 30.000 ευρώ αλλά και σε πλούσια δώρα και για τους τηλεθεατές που θα ψηφίζουν από τα σπίτια τους!

«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Το πιο διαδραστικό και συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-σόου έρχεται τον Ιανουάριο, σε ζωντανή μετάδοση, στον ΣΚΑΪ.

