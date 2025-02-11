Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισης του Γιώργου Σαμπάνη, όταν ένας θαμώνας αποφάσισε να ανέβει στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδάει, για να κάνει πρόταση γάμου στη σύντροφό του. Μέχρι εδώ όλα καλά…

Ωστόσο, η αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή δεν φάνηκε να ανταποκρίνεται στη ρομαντική διάθεση της στιγμής, προκαλώντας αρνητικά σχόλια από τους θαυμαστές του.

Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο έγινε «viral» στο TikTok, με πολλούς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση του καλλιτέχνη, χαρακτηρίζοντάς την ψυχρή και αγενή.

«Αδερφέ, δεν κάνουμε θεατρικό εδώ. Έχω να τραγουδήσω στα παιδιά. Κάνε την πρότασή σου τέλος πάντων να δούμε θα σε πάρει, δεν θα σε πάρει...», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Σαμπάνης στο βίντεο, ενώ απομακρύνεται από τη σκηνή.

Τα σχόλια κάτω από το βίντεο κατακρίνουν τη συμπεριφορά του καλλιτέχνη, τονίζοντας πόσο αγενής είναι. Κάποιος σημείωσε μάλιστα, πως συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, ο τραγουδιστής φροντίζει να βοηθήσει τον άλλο και όχι να τον αγχώσει. Χάθηκαν οι ρομαντικές ψυχές…



Πηγή: skai.gr

