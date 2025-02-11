Γιάννης και Mariah Αντετοκούνμπο: Το Sonic party του γιου τους Liam Charles που έγινε 5

Αυτό ζουν ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη σύζυγό του Mariah Riddlesprigger γονείς πλέον τεσσάρων παιδιών. Και μάλιστα σχεδόν back to back... Και ο μεγαλύτερός τους γιος, ο Liam Charles είχε γενέθλια. Έγινε 5 ετών και φυσικά δεν γινόταν να μην τον γιορτάσουν με ένα μεγάλο πάρτι.

Διαβάστε ακόμα : Σάκης Τανιμανίδης: Δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε βίντεο διαφήμιση AI με τον εαυτό του πρωταγωνιστή

Ο 5χρονος επέλεξε Sonic θέμα για το πάρτι του και φυσικά όλα ήταν στολισμένα με τον ταχύτατο σκατζόχοιρο που πρόσφατα κυκλοφόρησε και σε νέες κινηματογραφικές περιπέτειες.

«Έχουμε ένα 5χρονο! Αυτά τα 5 χρόνια ήταν πραγματικά τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μας! Χαρούμενα γενέθλια Liam Charles! Η ευγενική καρδιά σου και η συγκινητική αγάπη προς όλους είναι η εγγύηση πως θα κάνεις αυτόν τον κόσμο καλύτερο, η μαμά, ο μπαμπάς, ο Mav η Eva και το μωρό σ' αγαπάνε μεγάλο αγόρι!», έγραψε η τρισευτυχισμένη μαμά συνοδεύοντας το post της με φωτογραφίες από το πάρτι του Liam της.

Με τον ίδιον να σβήνει την Sonic τούρτα του, να φοράει φυσικά Sonic t shirt και να συναντάει τον ίδιον τον ήρωά του, πριν ξεχυθεί με τους φίλους του στα δεκάδες φουσκωτά που είχαν τοποθετηθεί στο γήπεδο που μεταμορφώθηκε σε παιδότοπο για το πάρτι του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.