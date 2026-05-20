Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παραμένει στη Σέριφο και τη Σίφνο, αλλά ταξιδεύει και στην Κύθνο. Γνωρίζουμε ένα ξεχωριστό έθιμο στη Σίφνο, μαθαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία στη Σέριφο, αλλά και τις δυσκολίες των μετακινήσεων των κατοίκων της Κύθνου. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Τις περισσότερες φορές, το πανηγύρι το συνδυάζουμε με γλέντια και χορούς, αλλά στη Σίφνο έχει μια άλλη διάσταση. Υπάρχουν πολλοί "πανηγυράδες" στο νησί, με πιο ξεχωριστό, αυτόν της Παναγίας της Χρυσοπηγής. 20 Μαΐου είναι η ημέρα της Αναλήψεως και γιορτάζει η πολιούχος του νησιού. Ο "πανηγυράς" που είναι κάτοικος του νησιού, μπαίνει σε λίστα αναμονής και αφού έρθει η σειρά του αναλαμβάνει το πανηγύρι και εκπληρώνει έτσι το "τάξιμο" που έχει κάνει. Φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας στο σπίτι του για έναν μήνα πριν και έναν μήνα μετά. Την ημέρα της γιορτής, η εικόνα φεύγει από το σπίτι και πάει στην εκάστοτε εκκλησία για λιτανεία. Ο "πανηγυράς" υποχρεούται να κάνει το τραπέζι σε όλη τη Σίφνο και τους επισκέπτες και αναλαμβάνει τα έξοδα του ασβεστώματος της εκκλησίας, αλλά και του σπιτιού του. Η εικόνα, ειδικά της Χρυσοπηγής, την επόμενη μέρα, γυρνάει σε όλα τα χωριά του νησιού για να την προσκυνήσουν.

Αν η καθημερινότητα στην πόλη για έναν άνθρωπο ΑΜΕΑ είναι δύσκολη, τότε όλοι φανταζόμαστε πόσες προκλήσεις και ελλείψεις μπορεί να έχει η ζωή για έναν άνθρωπο με αναπηρία σ' ένα μικρό νησί. Στη Σέριφο, συναντήσαμε έναν άντρα με 90% αναπηρία, ο οποίος δίνει καθημερινή μάχη για να ζει με αξιοπρέπεια, χωρίς να χάνει το κουράγιο του.

Αποκομμένοι και ξεχασμένοι νιώθουν οι κάτοικοι της Κύθνου αφού από το 2024 σταμάτησε η ακτοπλοϊκή διασύνδεση του νησιού με τον Πειραιά. Η μόνη λύση είναι από το λιμάνι του Λαυρίου, που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις τους.

