Η εβδομάδα μας, αλλά και ο μήνας μας ξεκινά από την όμορφη συμπρωτεύουσα. Σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» παρουσιάζει τα θέματά της από τη Θεσσαλονίκη. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Βούλα Πατουλίδου: η πρώτη γυναίκα, χρυσή ολυμπιονίκης στην Ελλάδα. Και εκείνη που άλλαξε για πάντα την ιστορία του στίβου. Την συναντήσαμε στον τόπο που αγάπησε όσο κανέναν και μας ταξίδεψε πίσω στον χρόνο… στην ημέρα που μπήκε μέσα στα σπίτια όλων των Ελλήνων.

Στη Θεσσαλονίκη, η ταλαιπωρία με τα αστικά λεωφορεία συνεχίζεται. Στάσεις με πολύ κόσμο, οχήματα που φτάνουν ήδη γεμάτα και μεγάλα κενά στα δρομολόγια δυσκολεύουν τις καθημερινές μετακινήσεις. Την κατάσταση επιβαρύνει ο απαρχαιωμένος στόλος, με παλιά λεωφορεία να βγαίνουν συχνά εκτός υπηρεσίας, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τη συχνότητα. Οι επιβάτες ζητούν άμεση ενίσχυση των δρομολογίων και έναν πιο αξιόπιστο δημόσιο μεταφορικό φορέα, αντάξιο των αναγκών της πόλης.

Στο Δέλτα του Αξιού, εκεί όπου τα ποτάμια συναντούν τον Θερμαϊκό, η ζωή κυλά μαζί με το νερό. Ανάμεσα στις ξύλινες καλύβες της Χαλάστρας, οι ψαράδες συνεχίζουν μια παράδοση δεκαετιών. Εδώ χτυπά «η καρδιά» της ελληνικής μυδοκαλλιέργειας και ο Σταύρος, ψαράς τέταρτης γενιάς, μας ξεναγεί σε έναν κόσμο φτιαγμένο από αλμύρα και καθημερινό μόχθο.

