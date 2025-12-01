«The Voice of Greece»: Το δυναμικό κοινό 18-54 έστειλε τον μουσικό διαγωνισμό στην πρώτη θέση

Το βράδυ της Κυριακής 30 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η φάση των Knockouts του «The Voice of Greece», με δυναμικές μουσικές αναμετρήσεις και μία «εκρηκτική» συνεργασία της Έλενας Παπαρίζου και του Μάνου Πυροβολάκη, κρατώντας την πιο ωραία συντροφιά στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ!

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, ο μουσικός διαγωνισμός τερμάτισε πρώτος στο δυναμικό κοινό 18-54, στη ζώνη μετάδοσής του, με 15,2%. Στο σύνολο κοινού σημείωσε 18,8%. 2.378.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω για 1’ το πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια.

Ο μοναδικός Γιώργος Καπουτζίδης και οι τέσσερις αγαπημένοι coaches, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης και Έλενα Παπαρίζου, ανανεώνουν το ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό για το ερχόμενο Σάββατο 6 Δεκεμβρίου και την έναρξη της τρίτης και πιο κρίσιμης φάσης: των Battles!

«THE VOICE OF GREECE»

Κάθε Σάββατο & Κυριακή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Πηγή: skai.gr

