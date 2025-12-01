Aerosmith: Για πρώτη φορά με άλμπουμ τους στην κορυφή των charts στη Βρετανία

Το ροκ συγκρότημα Aerosmith έχει πλέον το πρώτο του άλμπουμ που φτάνει στην κορυφή των βρετανικών charts με το One More Time, το project τους που είναι συνεργασία με τον ποπ ροκ σταρ Yungblud, όπως επιβεβαίωσε η Επίσημη Εταιρεία Charts.

Το επίτευγμα έρχεται περισσότερα από 50 χρόνια μετά το ομώνυμο ντεμπούτο του αμερικανικού συγκροτήματος με επικεφαλής τον Στίβεν Τάιλερ και 38 χρόνια από την πρώτη τους εμφάνιση στο βρετανικό chart άλμπουμ με το ένατο LP Permanent Vacation.

Ο Yungblud είπε: «Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν πόσο ευγνώμων είμαι για αυτό... το δεύτερο επίσημο νούμερο ένα που έχω για το 2025. Τεράστια αγάπη σε όλους όσοι υποστήριξαν αυτόν τον δίσκο στο όνομα του ροκ εν ρολ».

«Οι Aerosmith ήταν μέρος του soundtrack της ζωής μου. Ευχαριστώ τον Τζο και τον Στίβεν που ήταν μαζί μου – δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάναμε έναν δίσκο μαζί. Αυτό είναι το κερασάκι στην κορυφή μιας τρελής, συναισθηματικής χρονιάς. Καλώς ήρθες το 2026. Με αγάπη» πρόσθεσε.

Ο δίσκος είναι το δεύτερο άλμπουμ που έφτασε στο νούμερο ένα της χρονιάς για τον Yungblud, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Ντόμινικ Χάρισον, μετά το άλμπουμ του Idols που βρέθηκε στην κορυφή του chart των άλμπουμ. Είναι το τέταρτο άλμπουμ του που έφτασε στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το One More Time βρέθηκε επίσης στην κορυφή του chart βινυλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες φυσικές πωλήσεις δίσκων και του chart δισκοπωλείων του Ηνωμένου Βασιλείου, για τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ σε βρετανικά ανεξάρτητα δισκοπωλεία.

