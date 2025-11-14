Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ένας ακόμα κατηγορούμενος στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τον 40ο κατηγορούμενο που βρέθηκε ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, στον κατηγορούμενο ο οποίος έχει λάβει παράνομες επιδοτήσεις, αποδίδεται κρίσιμος ρόλος στη λειτουργία της εγκληματικής ομάδας.

Με τη σημερινή (Παρασκευή) απόφαση του Ανακριτή και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέα, οι προσωρινά κρατούμενοι κατηγορούμενοι για την υπόθεση , είναι 14, ενώ μία κατηγορούμενη έχει τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Όπως εκτιμάται τις επόμενες ημέρες θα βρεθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπό έρευνα υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

