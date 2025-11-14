Καταγγελία Λαζαρίδη για εμπλοκή πράσινου στελέχους στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook ο Σταύρος Βαβίας, αναπληρωτής γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει τις καταγγελίες του Μακάριου Λαζαρίδη που ακούστηκαν από το βήμα της Βουλής, ότι συμμετείχε στο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024, και διερευνάται από την δικαιοσύνη.

Το πράσινο στέλεχος κάνει λόγο για μυθοπλασία και σκόπιμη παραπληροφόρηση και ζητά από τον κ. Λαζαρίδη να ανακαλέσει τις ψευδείς αναφορές του και σημειώνει ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κάνει χρήση κάθε νόμιμου μέσου προστασίας της τιμής και της επαγγελματικής του υπόστασης.

«Θέλω να το ξεκαθαρίσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο:

Ουδέποτε έως σήμερα έχω κληθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή εισαγγελική αρχή, ούτε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσα παρουσιάστηκαν δημόσια ως «γεγονότα» αποτελούν πολιτικές μυθοπλασίες και σκόπιμη παραπληροφόρηση.Όσα παρουσιάστηκαν δημόσια ως «γεγονότα» αποτελούν πολιτικές μυθοπλασίες και σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Ο κ. Λαζαρίδης οφείλει να ανακαλέσει άμεσα τις ψευδείς και παραπλανητικές αναφορές του.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κάνω χρήση κάθε νόμιμου μέσου για την προστασία της τιμής, της επαγγελματικής μου υπόστασης και της προσωπικότητάς μου απέναντι σε ισχυρισμούς που παρουσιάστηκαν ως πραγματικά γεγονότα ενώ δεν είναι.

Οι θεσμοί δεν είναι παιχνίδι για μικροκομματικούς τακτικισμούς», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του ο Σταύρος Βαβίας.

Είχε προηγηθεί σφοδρή επίθεση του βουλευτή ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη προς το ΠΑΣΟΚ, με τον βουλευτή Καβάλας να ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη να πάρει θέση και να απομακρύνει το πράσινο στέλεχος από κάθε θέση ευθύνης.

Όπως υπογράμμισε κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ευλογιά, σύμφωνα με επίσημη καταγγελία που έχει κατατεθεί στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κ. Σταύρο Βαβιά έχουν ξεκινήσει σχετική έρευνα, τόσο η ελληνική Δικαιοσύνη όσο και η Ευρωπαία Εισαγγελέας, ενώ την ίδια στιγμή είναι σε διερεύνηση και από την Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό το πρόσωπο», τόνισε ο κ. Λαζαρίδης, «που σήμερα κατονομάζεται σε επίσημη καταγγελία για απάτη δεκάδων εκατομμυρίων, φωτογραφιζόταν δίπλα στον κ. Ανδρουλάκη στην πρόσφατη περιοδεία του στον Έβρο. Και ξέρετε ποιο είναι το παράδοξο; Ότι στην ίδια περιοδεία ο κ. Ανδρουλάκης μιλούσε για “γαλάζιες συμμορίες”! Κύριε Ανδρουλάκη, ποιος έχει, τελικά, τις “συμμορίες”; Διότι όταν τα δικά σας στελέχη, οι δικοί σας υποψήφιοι, οι δικοί σας άνθρωποι, διαχειρίζονται ΚΥΔ που καταγγέλλονται και ερευνώνται για απάτες εκατομμυρίων, τότε το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και ηθικό. Ούτε αυτό, φαντάζομαι θα μας πείτε, ότι το γνωρίζατε».

Και αυτή «δεν είναι η πρώτη φορά που αποκαλύπτεται τέτοια σχέση», ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας.

«Θυμίζω την υπόθεση Νικολάου Μπουνάκη, ο οποίος έχει παραδεχθεί την εμπλοκή της εταιρείας του, ισχυριζόμενος ότι “όλα έγιναν νόμιμα” και ότι “την ευθύνη έχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ”.

Θυμίζω την παραίτηση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Ηρακλείου, του κ. Λάμπρου Αντωνόπουλου, ο οποίος έλαβε χρήματα παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τελικά τα … επέστρεψε με καθυστέρηση πέντε ετών, μετά και από δική μου αποκάλυψη από αυτό εδώ το βήμα.

Και ρωτώ: Αν εκείνος ένιωσε την ανάγκη να φύγει, τι περιμένει ο κ. Ανδρουλάκης να πράξει απέναντι στα στελέχη του που καταγγέλλονται για διασπάθιση δημόσιου χρήματος;».

Ο κ. Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να απομακρύνει άμεσα τον κ. Βαβία από κάθε θέση ευθύνης στο κόμμα του. Να αναλάβει, επιτέλους, τις ευθύνες του. Γιατί, κύριε Ανδρουλάκη, όταν τα στελέχη σας υφίστανται τέτοιες σοβαρές καταγγελίες, δεν μπορείτε να κάνετε πως δεν βλέπετε. Η διαφάνεια και η πολιτική εντιμότητα είναι πράξη ευθύνης κι όχι μια επικοινωνιακή βιτρίνα που στήνεται για να καλύψει τις σκιές. Και η ώρα των πράξεων έχει έρθει».

Man to man Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης προετοιμάζεται για μετωπική σύγκρουση με την Κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, κατά την διάρκεια της επίκαιρης ερώτησης του στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να επιχειρήσει να αποδομήσει το αφήγημα της Κυβέρνησης για αύξηση των μισθών και μείωση φόρων, ενώ θα εξαπολύσει τα βέλη του για τα πληθωριστικά υπέρ έσοδα στην πλάτη πολιτών και τα καρτέλ. Η καθημερινότητα θα είναι η αιχμή του δόρατος της κριτικής του και θα υπερτονίσει το κόστος ζωής για βασικές ανάγκες όπως η στέγη και το σούπερ μάρκετ, ενώ θα αναφερθεί στις αναποτελεσματικές πρωτοβουλίες όπως θα πει της κυβέρνησης όπως το γραμμα στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις πολυεθνικές, αλλά και τους 2.000 κωδικούς με μανταλάκια.

Βέβαια, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και θα αναδείξει την πρόταση της πράσινης παράταξης για το ιδιωτικό χρέος.

Πηγή: skai.gr

