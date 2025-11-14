Δύο εκατομμύρια πολίτες του Κοσόβου εισήλθαν στην Ελλάδα από τον περασμένο Ιανουάριο και επισκέφθηκαν κυρίως τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως τονίστηκε κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA) και της Ένωσης Τουρισμού του Κοσόβου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia - Hotelia.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της (FedHATTA) Λύσανδρος Τσιλίδης και ο πρόεδρος της Ένωσης Τουρισμού του Κοσόβου Μπάκι Χότι παρουσία του επικεφαλής του Γραφείου Συμφερόντων του Κοσόβου στην Αθήνα, Φιτίμ Γκλαρέβα.

«Είχαμε κάποιες συζητήσεις και ελπίζουμε ότι το μνημόνιο συνεργασίας θα ενισχύσει την επικοινωνία μας στον τομέα του τουρισμού. Οι κάτοικοι του Κοσόβου επισκέπτονται ήδη σε μεγάλους αριθμούς την Ελλάδα. Μόνο από τον περασμένο Ιανουάριο, 2 εκατομμύρια πολίτες του Κοσόβου εισήλθαν στην Ελλάδα» δήλωσε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Φιτίμ Γκλαρέβα.Το καλοκαίρι οι πολίτες του Κοσόβου επιλέγουν την Ελλάδα για διακοπές, αλλά και τα τριήμερα (Σαββατοκύριακα με αργία) περίπου 4.000 τουρίστες από το Κόσοβο ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη, πρόσθεσε.

«Αλλά και οι Έλληνες φίλοι μας έχουν αρχίσει επίσης να επισκέπτονται το Κόσοβο, ακόμα σε μικρούς αριθμούς. Αλλά έρχονται και είναι πραγματικά ευπρόσδεκτοι και απολαμβάνουν τη φιλοξενία» υπογράμμισε.

«Αυτό που προσπαθούμε τώρα είναι να κάνουμε γνωστό ότι και η νότια Ελλάδα έχει όμορφα μέρη» είπε ο επικεφαλής του Γραφείου Συμφερόντων του Κοσόβου στην Αθήνα τονίζοντας ότι λείπει μία αεροπορική γραμμή που θα συνδέει την Πρίστινα με τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

«Μόλις συναντήσαμε εκπροσώπους της Sky Express, οπότε θα μιλήσουμε μαζί τους και θα διερευνήσουμε αν μπορεί να υπάρξει αεροπορική σύνδεση Πρίστινας - Θεσσαλονίκης - Αθήνας» τόνισε ο κ. Γκλαρέβα προσθέτοντας ότι ένας από τους προορισμούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επισκεφθούν οι κάτοικοι του Κοσόβου είναι η Κρήτη, αλλά το ταξίδι οδικώς και στη συνέχεια ακτοπλοϊκώς είναι πολύωρο.

Μνημόνια, όπως αυτό που υπογράφηκε αποτελούν μία ώθηση, ώστε τα πρακτορεία ταξιδίων να συνεργαστούν και να βρουν τρόπους να κάνουν τη συνεργασία τους πιο εύκολη, συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι στο Πανεπιστήμιο της Πρίστινας εδώ και δύο χρόνια διδάσκεται η ελληνική γλώσσα και ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι του Κοσόβου μιλάνε ελληνικά, εξέλιξη που θα βοηθήσει στον τομέα των τουριστικών ανταλλαγών.

«Θέλουμε να διευρύνουμε τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού, όχι μόνον Έλληνες να επισκέπτονται το Κόσοβο, αλλά και οι πολίτες του Κοσόβου να έρχονται στην Ελλάδα και να μην παραμένουν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά να γνωρίσουν και άλλους προορισμούς στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, που δεν τους είναι πολύ γνωστοί ακόμα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης.

«Προσπαθούμε να προσελκύσουμε κόσμο ώστε να έρχεται στη χώρα μας για να περάσει περισσότερες μέρες, αν θέλει και έχουμε πολλές καλές ιδέες» είπε ο κ. Τσιλίδης.

Είναι εδώ ταξιδιωτικοί πράκτορες, θα ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως συμβαίνει ήδη εδώ και πολλά, πολλά χρόνια με τις άλλες βαλκανικές χώρες και όλες τις ευρωπαϊκές χώρες σε όλο τον κόσμο» ανέφερε ο πρόεδρος της FedHATTA.

«Οι Σύνδεσμοι ανοίγουμε πόρτες για να αρχίσουν να αναπτύσσουν τα μέλη μας περισσότερες δυνατότητες απ΄όσες υπάρχουν μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 7.000 ταξιδιωτικά γραφεία, στο Κόσοβο υπάρχουν 3.000 γραφεία. Είναι μικρός ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται το Κόσοβο, άρα υπάρχουν δυνατότητες για αύξηση των τουριστικών ροών» ανέφερε.

Ανέγγιχτη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά

Οι εμπορικές και τουριστικές σχέσεις μεταξύ Κοσόβου και Ελλάδας ενδυναμώνουν, από την Ελλάδα είναι σταθερός ο αριθμός τουριστών που επισκέπτονται το Κόσοβο και υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εταιρικών ταξιδιών ή ταξιδιών με οικολογικό χαρακτήρα, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Κοσόβου ως ταξιδιωτικού προορισμού.

Το Κόσοβο προσφέρεται για εναλλακτικό τουρισμό, χειμερινό τουρισμό, αγροτουρισμό και πολιτιστικά ταξίδια, επισημάνθηκε και είναι ένας προορισμός με ανέγγιχτη φυσική ομορφιά και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, όπως αρχαία ερείπια, μεσαιωνικές εκκλησίες και φρούρια, οθωμανικά σπίτια και αυστροουγγρικά κτίρια.

Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν το βορειοδυτικό τμήμα με τα όρη Ρουγκόβα και την πόλη Πετς με ιστορία από την αρχαιότητα, το νοτιοανατολικό με το Εθνικό Πάρκο στην οροσειρά Σκάρδος, η πρωτεύουσα Πρίστινα και περιοχές με αμπελώνες και οινοποιεία.

«Διοργανώνουμε εδώ και δύο χρόνια ταξίδια στο Κόσοβο» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πελαγία Ρεβενικιώτου, ιδρύτρια του ταξιδιωτικού πρακτορείου Iole Travel με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

«Το τουριστικό γραφείο μας δραστηριοποιείται εδώ και 15 χρόνια, αναζητάμε διαφορετικούς προορισμούς και εξειδικευόμαστε στα Βαλκάνια. Το Κόσοβο είναι ένας ανερχόμενος, οικονομικός προορισμός, συνδυάζει τη φύση, την κουλτούρα και το καλό φαγητό. Είναι άνετη η πρόσβαση και οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι» υπογράμμισε η κ. Ρεβενικιώτου.

«Είναι ένας προορισμός, στον οποίο συνυπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και θρησκείες, μπορεί να δεις έναν καθολικό ναό, δίπλα ένα τζαμί και πιο πέρα μία ορθόδοξη εκκλησία» είπε προσθέτοντας ότι στα ταξίδια που διοργανώνει περιλαμβάνονται επισκέψεις στην Πρίστινα, στο Πρίζρεν, στη μονή Γκρατσάνιτσα που είναι ενταγμένη στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στο Μαρμάρινο Σπήλαιο με τους ασυνήθιστους σταλαγμίτες και σταλακτίτες που έχουν σχηματιστεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

