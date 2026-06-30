Αναχαιτίστηκαν «κύματα» Ουκρανικών drones που κινούταν προς τη Μόσχα

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για κάπου πενήντα ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα που αναχαιτίστηκαν καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας, χωρίς να κάνει λόγο για τραυματισμούς ή ζημιές.

Με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις του μέσω Telegram από τις 03:58 ως τις 05:45, ο αιρετός αναφέρθηκε σε πολλά κύματα drones που αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα καθώς κινούνταν προς την πρωτεύουσα. Ανέφερε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονταν στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τους τελευταίους μήνες τις επιδρομές της στη ρωσική επικράτεια, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως τη Μόσχα και άλλες τοποθεσίες μακριά από τα σύνορα, προσπαθώντας να πλήξει πάνω απ’ όλα υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης υδρογονανθράκων, ώστε να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας και άρα τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022.

Από την άλλη οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν σχεδόν καθημερινά ουκρανικές πόλεις, πέρα από τα μέτωπα.

Πηγή: skai.gr

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