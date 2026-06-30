Ο Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τινάρντο, Συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη Βενεζουέλα, εξέφρασε την «αλληλεγγύη» του προς τον λαό της Βενεζουέλας μετά τους «καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου», σημειώνοντας ότι «η κλίμακα των επιπτώσεων είναι σοβαρή και συνεχίζει να εξελίσσεται».

Μιλώντας σε ανταποκριτές στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη χθες Δευτέρα ο Ραμπόλα ανέφερε ότι μετά τους «σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών», οι αρχές έχουν καταγράψει «περισσότερους από 500 μετασεισμούς». Σημείωσε ότι «τουλάχιστον επτά πολιτείες έχουν πληγεί», με τη «Λα Γουάιρα και το Καράκας να είναι μεταξύ των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο».

«Η κλίμακα των επιπτώσεων είναι σοβαρή και συνεχίζει να εξελίσσεται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 3.000 έχουν τραυματιστεί και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί», ενώ οι αριθμοί «αναμένεται ακόμη να αλλάξουν, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης».

Σύμφωνα με τον Ραμπόλα, οι ζημιές είναι «εκτεταμένες», με «περισσότερες από 2.500 δομές» να έχουν υποστεί ζημιές, μεταξύ των οποίων «τουλάχιστον 38 νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές». Τόνισε ότι «ολόκληρες κοινότητες έχουν πληγεί», με «χιλιάδες κτίρια» να έχουν υποστεί ζημιές, συμπεριλαμβανομένων «κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και δημόσιες υπηρεσίες».

Παρότι «το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει», υπογράμμισε ότι «οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται», με τις ομάδες να «εργάζονται αδιάκοπα, καθώς καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διάσωση ζωών».

Ο Ραμπόλα τόνισε ότι η κυβέρνηση «ηγείται μιας μεγάλης κλίμακας ανταπόκρισης», με έμφαση στην «έρευνα και διάσωση, την επείγουσα ιατρική φροντίδα και τις εκτιμήσεις ζημιών». Πρόσθεσε ότι «η διεθνής υποστήριξη κινητοποιείται σε μεγάλη κλίμακα», με ομάδες Έρευνας και Διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον από «27 χώρες», που περιλαμβάνουν «49 διεθνείς ομάδες», μεταξύ των οποίων «44 εξειδικευμένες ομάδες USAR», να έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές.

Οι ομάδες αυτές, ανέφερε, περιλαμβάνουν «περίπου 2.200 μέλη προσωπικού και περισσότερους από 160 σκύλους έρευνας», που εργάζονται μαζί με τους εθνικούς διασώστες «υπό τον συντονισμό του INSARAG». Το OCHA, πρόσθεσε, «συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες συντονισμού επί του πεδίου, καθώς η ανταπόκριση διευρύνεται».

Τα Ηνωμένα Έθνη ενισχύουν επίσης τον συντονισμό μέσω «της ανάπτυξης ομάδων UNDAC», οι οποίες στηρίζουν «τις εθνικές αρχές και τους εταίρους που συνδράμουν στην ανθρωπιστική βοήθεια στην εκτίμηση των αναγκών, τη διευκόλυνση του συντονισμού και τη διαχείριση της πληροφόρησης κατά την επείγουσα φάση».

Καθώς η επείγουσα ανταπόκριση εξελίσσεται, οι εταίροι «κλιμακώνουν τη σωτήρια βοήθεια σε διάφορους τομείς», συμπεριλαμβανομένων της «επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης, της στέγασης, των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και της υλικοτεχνικής υποστήριξης για την πρόσβαση στις πληγείσες κοινότητες και τη διατήρηση των επιχειρήσεων».

Στη Γουάιρα, ανέφερε ο Ραμπόλα, «τρεις στρατηγικές τοποθεσίες έχουν προσδιοριστεί» για να λειτουργήσουν ως επιχειρησιακοί κόμβοι για την παροχή πολυτομεακής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων «τροφίμων, υπηρεσιών υγείας και υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής». Τα Ηνωμένα Έθνη και οι εταίροι τους στηρίζουν τη δημιουργία αυτών των σημείων παροχής υπηρεσιών «σε συντονισμό με τις εθνικές αρχές», ως μέρος «μιας συντονισμένης και βασισμένης στις ανάγκες ανταπόκρισης, με στόχο την πρόσβαση στους πληγέντες πληθυσμούς σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Ραμπόλα τόνισε ότι επισκέφθηκε τη Γουάιρα και περιέγραψε όσα είδε ως καταστροφικά. «Το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ», τόνισε. «Ολόκληρες γειτονιές έχουν πληγεί και η κλίμακα της καταστροφής είναι ορατή σε κάθε σημείο, με κατεστραμμένα σπίτια, διαταραγμένες υπηρεσίες και κοινότητες που αντιμετωπίζουν τεράστιες απώλειες».

Πρόσθεσε ότι «πέρα από τους αριθμούς», αυτό που ξεχωρίζει είναι «ο ανθρώπινος αντίκτυπος». «Οικογένειες που αναζητούν αγαπημένα τους πρόσωπα, άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα και κοινότητες που προσπαθούν να διαχειριστούν την αβεβαιότητα και το σοκ», ανέφερε.

Ο Ραμπόλα είπε ότι έγινε μάρτυρας «αξιοσημείωτης αλληλεγγύης», με «διασώστες και κοινότητες να εργάζονται δίπλα δίπλα για να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη».

Ευχαρίστησε «όλους όσοι κινητοποιούνται αυτή την κρίσιμη στιγμή», συμπεριλαμβανομένων των «εθνικών αρχών, των εργαζόμενων σε υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και των ομάδων έρευνας και διάσωσης σε Αστικό Περιβάλλον, που εργάζονται αδιάκοπα για τη διάσωση ζωών υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

Ο Ραμπόλα αναγνώρισε επίσης τη στήριξη του Συντονιστή Έκτακτης Ανθρωπιστικής Βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της «ταχείας κινητοποίησης του Κεντρικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (CERF)» και της ανάπτυξης ομάδων UNDAC, οι οποίες, όπως είπε, «βοηθούν στην ενίσχυση του συντονισμού επί του πεδίου».

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς «τους δωρητές, τις οργανώσεις-εταίρους, τον ιδιωτικό τομέα και τα άτομα» που συμβάλλουν στην ανταπόκριση και «δείχνουν αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας».

Κοιτάζοντας μπροστά, ο Ραμπόλα σημείωσε ότι, καθώς η ανταπόκριση περνά πέρα από την αρχική φάση διάσωσης, «οι ανάγκες εξελίσσονται ραγδαία». Η έμφαση, ανέφερε, θα στραφεί ολοένα και περισσότερο στην «αντιμετώπιση επειγουσών ανθρωπιστικών αναγκών σε μεγάλη κλίμακα», συμπεριλαμβανομένης της «στέγασης, της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, της υγειονομικής περίθαλψης και της στήριξης των πληγεισών κοινοτήτων».

«Η συνεχής και ευέλικτη υποστήριξη θα είναι ουσιαστικής σημασίας», ανέφερε, «για να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να επεκτείνουμε τη βοήθεια και να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε αυτή την επόμενη φάση».

Πηγή: skai.gr

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