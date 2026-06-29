Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η Πανσέληνος του Ιουνίου δίνει έμφαση σε προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Άρης ως κυβερνήτης σας, περνάει σήμερα στο ζώδιο των Διδύμων και θα σας βοηθήσει να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που σας πίεσαν και από εδώ και πέρα να έχετε γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες δράσης και επικοινωνίας. Γεγονότα στον επαγγελματικό τομέα θα σας αγχώσουν, αλλά θα ξεπεραστούν γρήγορα. Η πορεία της Αφροδίτης στον Λέοντα αυξάνει τις στιγμές ψυχαγωγίας και βελτιώνει την ερωτική σας ζωή.

Ταύρος

Η Πανσέληνος του Ιουνίου και η έξοδος του Άρη από το ζώδιό σας, θα προκαλέσουν επεισόδια αναστάτωσης τα οποία γρήγορα θα ξεπεραστούν. Η διέλευση της Αφροδίτης από τον Λέοντα ευνοεί την αισθηματική σας ζωή και την εξέλιξή της. Ο ανάδρομος Ερμής δίνει τα πρώτα σημάδια καθυστερήσεων και δεν πρέπει να θυμώσετε. Ο Δίας θα περάσει στον Λέοντα τις επόμενες μέρες, φέρνοντας μια καλύτερη εποχή για το αντικείμενο της εργασίας σας και προοπτική βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Επίσης θα συμβάλει στη βελτίωση ή την καλύτερη εκδοχή των προσεχών σας διακοπών.

Δίδυμοι

Η Πανσέληνος του Ιουνίου σε σχέση με τις διελεύσεις των πλανητών Άρη και Δία σας βοηθά να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας ασφάλεια και την οικονομική σας βελτίωση. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σας ταλαιπωρήσει σε πρακτικά΄ζητήματα, αλλά η ταλαιπωρία αυτή θα ξεπεραστεί γρήγορα. Σημαντικό ρόλο παίζει η Αφροδίτη από τη θέση της στον Λέοντα που σας δίνει ευκαιρίες ή σας ανοίγει τις πόρτες που θέλατε εδώ και καιρό. Συναλλαγές και διεκπεραιώσεις ευνοούνται. Πληθαίνουν επίσης και οι ερωτικές σας επαφές και συναντήσεις.,

Καρκίνος

Η Πανσέληνος του Ιουνίου στον άξονά σας με τον Αιγόκερω, δίνει μια θετικότερη εξέλιξη στον τομέα των σχέσεων. Σας βοηθά να ξεπεράσετε δυσκολίες που προηγήθηκαν και να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που ενοχλούν. Ο Δίας στον Λέοντα πλέον ενισχύει το οικονομικό σας παρόν και μέλλον με αργό αλλά σταθερό τρόπο, ενώ σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες σας βοηθά να εκφραστείτε καλύτερα ανανεώνοντας έτσι τη σχέση σας με το περιβάλλον.

Λέων

Η Πανσέληνος του Ιουνίου είναι μια τορπίλη στον τομέα εργασίας και στο παρασκήνιο της ζωής σας η οποία αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες, ή ακόμα και κρυμμένους εχθρούς. Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν σας βοηθούν να πάρετε μια καινούρια θέση απέναντι σε βασικούς τομείς, σχετικά με τα δρώμενα της περιόδου. Η διέλευση του Δία από το ζώδιό σας εγκαινιάζει μια καλύτερη εποχή, απαιτεί θάρρος και αγωνιστικότητα, προκειμένου τα κέρδη και οι καρποί τους να είναι μεγαλύτερα. Προσπαθήστε να είστε καλοί συντονιστές καταστάσεων και λιγότερο θυμωμένοι και ανυπόμονοι στις δύσκολες στιγμές.

Παρθένος

Η Πανσέληνος του Ιουνίου βοηθά αρκετά τη λύση πρακτικών υποθέσεων, την υλοποίηση μιας ιδέας ή ενός σχεδίου και το πέρασμα σε μια πιο άνετη περίοδο. Η μετακίνηση του Άρη στους Διδύμους δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας παιδέψει λίγο με καθυστερήσεις ή δύσκολη συνενόηση με παράγοντες της ζωής σας. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει συχνά, θα το ξεπεράσετε από πείρα. Προσπαθήστε να μην άγχεστε για ότι συμβαίνει γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον και να μη χάνετε την ορατότητα των προορισμών σας.

Ζυγός

Οι επόμενες μέρες θα δώσουν έμφαση στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν γύρω σας. Αυτό οφείλεται στην Πανσέληνο του Ιουνίου. Η μετακίνηση του Δία στον Λέοντα και του Άρη στους Διδύμους τονίζει την αύξηση της τύχης στην επικοινωνία με το περιβάλλον και στη βελτίωση των οικονομικών ή των κάποιων απολαύσεων που χρειάζεστε. Η εργασία ως βασικός παράγοντας περνά και αυτή με αργό ρυθμό σε ένα καλύτερο στάδιο. Όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε θα τα καταφέρετε εύκολα!

Σκορπιός

Στη δική σας περίπτωση η Πανσέληνος του Ιουνίου έχει αρκετά ευεργετικό χαρακτήρα. Η επιρροή σας στο περιβάλλον σας αυξάνεται και οι υποδείξεις, ή μεσολαβήσεις σας θα πιάσουν τόπο. Πολλά πράγματα θα μπουν σε καλύτερη θέση, ενώ η Αφροδίτη στον Λέοντα τονίζει τη δημοτικότητά σας και κάνει περισσότερο γοητευτική τη δημόσια εικόνα σας. Η σχέση σας με ισχυρούς παράγοντες θα αποδώσουν και η ιδέα για μια εργασία θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Πρακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε μια καλύτερη καθημερινότητα.

Τοξότης

Οι μέρες θα είναι λίγο έντονες καθώς το φεγγάρι του Ιουνίου αυξάνει τα ενδιαφέροντα αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ο σχηματισμός των καλών όψεων από εδώ και πέρα συμβάλλει στο να νιώσετε μια ανακούφιση και μια απελευθέρωση από τις δυσκολίες του τελευταίου διμήνου. Ο Άρης στους Διδύμους ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των σχέσεων και ο Δίας στον Λέοντα σας βοηθά να βάλετε στόχους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να επουλώσετε τα τραύματα του παρελθόντος. Κοινωνικά και αισθηματικά γίνεστε πιο τυχεροί.

Αιγόκερως

Η Πανσέληνος του Ιουνίου στον άξονα του ζωδίου σας με τον Καρκίνο, ξεκαθαρίζει ασάφειες στην αισθηματική σας ζωή και δυσκολίες στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Ο χρόνος θα κυλήσει γρηγορότερα για σας και οι σχέσεις σας με τους άλλους θα περάσουν το φάσμα βασικών αναθεωρήσεων. Είναι ευκαιρία να ενισχύσετε το αντικείμενο της δουλειάς σας, ή να αλλάξετε κάποιες συνθήκες εργασίας. Αρκετοί ξεκινάτε τώρα το πρώτο κύμα των θερινών σας διακοπών το οποίο προβλέπεται αρκετά τυχερό.

Υδροχόος

Χαράς ευαγγέλια για την Πανσέληνο του Ιουνίου. Κατά ένα περίεργο τρόπο θα ευνοηθείτε σε πολλούς τομείς. Επεισόδια και εντάσεις δεν θα λείψουν. Ωστόσο η είσοδος του Άρη στους Διδύμους και του Δία στον Λέοντα εγκαινιάζουν μια περίοδο επέκτασης και επιτυχιών. Στο χέρι σας είναι να τη ζήσετε αρκεί να είστε γρήγοροι στην ανταπόκριση των ευκαιριών που θα περάσουν με ταχύτητα από εμπρός σας. Βέβαια δεν θα λείψουν οι συνήθεις αντιξοότητες στην καθημερινότητα και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή.

Ιχθύς

Θα βιώσετε μια ενδιαφέρουσα Πανσέληνο στο τέλος Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα θα φυσήξει άνεμος ανανέωσης τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στον οικογενειακό χώρο. Ο Δίας στον Λέοντα ευνοεί την υγεία και την εργασία. Τα γεγονότα θα σας εμπνεύσουν και θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες θέσεις. Η κοινωνική σας ζωή γίνεται ενδιαφέρουσα και ο έρωτας σας δίνει περισσότερες ευκαιρίες απόλαυσης. Οικονομικά φανείτε επιφυλακτικοί σε προτάσεις, ενώ διαφαίνεται και ένα ευχάριστο διάστημα διακοπών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.