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Δύο επιχειρήσεις διάσωσης στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν συνολικά 70 μετανάστες

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με σκάφη της FRONTEX στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

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Μετανάστες

Στην περισυλλογή συνολικά 70 περίπου αλλοδαπών προχώρησαν τα ξημερώματα δυνάμεις της FRONTEX, στο πλαίσιο δύο επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης που συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Ειδικότερα, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται επίσης από σκάφος της FRONTEX.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Γαύδος Μετανάστες Frontex
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