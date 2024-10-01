ΑΔΕΔΥ: Γενική απεργία στις 20 Νοεμβρίου

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, μετά και τη χθεσινή απόφαση της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), οριστικοποιεί την ημερομηνία πραγματοποίησης της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που έχει ήδη αποφασίσει για την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2024, προκειμένου η απεργία να είναι Γενική και να έχει πανεργατικά-πανυπαλληλικά χαρακτηριστικά.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στο Γενικό Συμβούλιο της 10ης Οκτωβρίου θα συζητηθούν όλα τα μέτρα οργάνωσης και στήριξης της απεργίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

