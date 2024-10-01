Έκτακτη, διαδικτυακή Σύνοδος Πρυτάνεων συγκλήθηκε και συνεδριάζει αυτή την ώρα, παρουσία του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκτακτη Σύνοδος πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα του κ. Πιερρακάκη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει επισήμως γνωστό το θέμα της Συνόδου, ωστόσο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μετά το πέρας της συνεδρίασης.
