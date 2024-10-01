Έκτακτη, διαδικτυακή Σύνοδος Πρυτάνεων συγκλήθηκε και συνεδριάζει αυτή την ώρα, παρουσία του υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκτακτη Σύνοδος πραγματοποιείται μετά από σχετικό αίτημα του κ. Πιερρακάκη. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει επισήμως γνωστό το θέμα της Συνόδου, ωστόσο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Πηγή: skai.gr

