Σε εννέα ανέρχονται οι προφυλακίσεις για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να καταχράστηκε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι απολογίες των – συνολικά – 37 κατηγορουμένων στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Υπενθυμίζεται πως προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 38χρονος υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην Κρήτη, ο οποίος φέρεται ως «υπαρχηγός» της οργάνωσης. Κατά την απολογία του αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι «ακολουθούσε όλες τις νόμιμες διαδικασίες», καθώς, όπως είπε, «η δουλειά του ήταν να υποβάλει τις δηλώσεις στο σύστημα».

Σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι» τέθηκε η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας: «Έχω δική μου νόμιμη επιχείρηση με ρούχα και είχα λάβει νόμιμη επιχορήγηση σχετική με το αντικείμενο. Τα λεφτά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς μου συνδέονται με την επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Το λάθος μου ήταν ότι του είχα τυφλή εμπιστοσύνη και είχε πλήρη πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών της επιχείρησής μου». Η ίδια υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη δράση που αποδίδεται στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζεται ως αρχηγός της εγκληματικής ομάδας.

Η απολογία του 38χρονου από τα Γιαννιτσά, που θεωρείται ο εγκέφαλος της οργάνωσης και σύμφωνα με την ΕΡΤ αναμένεται να είναι μαραθώνια και θα ολοκληρώσει τον τρίτο κύκλο της ανακριτικής διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονται 37 συλληφθέντες. Ο πατέρας του, επίσης κατηγορούμενος, θα απολογηθεί τη Δευτέρα, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του.

Παράνομα έσοδα άνω του 1,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οι κατηγορούμενοι, πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό κλάδο, φέρονται να δήλωναν ψευδή στοιχεία για εκτάσεις και αγροτικές δραστηριότητες, ώστε να λαμβάνουν παρανόμως επιδοτήσεις, τις οποίες νομιμοποιούσαν μέσω εικονικών συναλλαγών.

Οι τελευταίοι προφυλακισμένοι είναι δύο αδέλφια που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν ανύπαρκτα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας για να λαμβάνουν παράνομες ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Αρτοποιός και σερβιτόρος με «καλλιέργειες» βαμβακιού

Ο ένας από τους δύο δήλωνε ιδιοκτήτης 15 αγροτεμαχίων σε Πέλλα, Κιλκίς, Χαλκιδική, Φθιώτιδα, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Ιωάννινα και Εύβοια, ενώ, σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, δεν κατέχει κανένα. Για το 2023 φέρεται να έλαβε 19.641 ευρώ, ενώ για το 2024 112.054 ευρώ, εκ των οποίων τα 102.564 λόγω «φυσικών καταστροφών» σε 233 στρέμματα στο Στεφανοβίκειο, κοντά στη λίμνη Κάρλα.

Όπως προκύπτει, ο ίδιος δεν προσήλθε σε επιτόπιο έλεγχο τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να μηδενιστούν όλα τα δηλωθέντα αγροτεμάχια. Τα χρήματα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση.

Ο δεύτερος αδελφός, που εργαζόταν ως σερβιτόρος, εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης 24 ακινήτων σε διάφορους νομούς της χώρας, χωρίς να διαθέτει καμία ακίνητη περιουσία. Από το 2021 έως το 2025 φέρεται να δήλωνε ψευδώς μισθώσεις αγροτεμαχίων και ανύπαρκτη αγροτική δραστηριότητα, λαμβάνοντας επιχορηγήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, κατέληγαν στον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος.

Οι πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο Ευρωπαίος Ανακριτής, με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα, διέταξε τις πρώτες τέσσερις προφυλακίσεις. Πρόκειται για:

Ένα ζευγάρι από τα Ιωάννινα, που δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων,

Μία 53χρονη έμπορο, κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης,

Τον κουμπάρο του φερόμενου αρχηγού, ο οποίος φέρεται να είχε πολλές χρηματικές συναλλαγές μαζί του.

