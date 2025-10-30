ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι επιδοτήσεις του 2025 ήταν το ζητούμενο της εφόδου της Οικονομικής Αστυνομίας

Ολόκληρο το αρχείο αιτήσεων για επιδοτήσεις του 2025 κατασχέθηκε από τους άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, κατά την έφοδο της Πέμπτης, 30 Οκτώβρη, στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιβεβαιώνοντας το πρωινό ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Oι αστυνομικοί επέλεξαν τις τελευταίες μέρες του Οκτώβρη να προβούν στην έφοδο, καθώς έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία για το τρέχον έτος. Η διαδικασία έχει γίνει και για τα προηγούμενα χρόνια και τώρα τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας θα προχωρήσουν σε διασταυρώσεις.

Οι αρμόδιες Αρχές αναζητούν πιθανόν νέες επιβαρυντικές παράνομες δραστηριότητες από εμπλεκόμενους και ήδη κατηγορούμενους ή τυχόν πρόσθετα τεκμήρια για πιθανούς νέους εμπλεκόμενους και νέες υποθέσεις. Ψηφιακά αρχεία, σκληροί δίσκοι και φάκελοι μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια και στην Οικονομική Αστυνομία.

Είχε προηγηθεί στις 13 Οκτωβρίου έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), με στόχο των έλεγχο των πληρωμών του οργανισμού για την χρονική περίοδο 2014-2025. Τότε, με απαίτηση της OLAF όλο το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε τεθεί στη διάθεση του κλιμακίου της, προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος, σύμφωνα με πληροφορίες από τον ελληνικό οργανισμό.

Στην τελευταία υπόθεση που αποκαλύφθηκε, 13 άτομα έχουν προφυλακιστεί μέχρι τώρα από τους 37 συλληφθέντες. Ανάμεσά τους, το δρόμο για τη φυλακή έχουν πάρει ο 38χρονος φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος από τα Γιαννιτσά, καθώς και ο 36χρονος από την Κρήτη που φέρεται ότι είχε τον ρόλο του υπαρχηγού.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία με το ελληνικό FBI, κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, το modus operandi, τους ρόλους και την ιεραρχία μεταξύ των φερόμενων ως μελών της, που φέρονται από το 2018 να εισέπρατταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι ανέσταιναν ακόμα και νεκρούς για να εισπράξουν παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις, ενώ εμφανίζονταν και ως μισθωτές αγροτεμαχίων και βοσκοτόπων, υποβάλλοντας ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου.

Για την υπόθεση που αποτελεί σκέλος της μεγάλης έρευνας που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα που αφορούν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έμειναν στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από οκτώ ώρες. Πρόκειται για μία διαδικασία η οποία μπορεί να ακούγεται απλή, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ χρόνο, δεδομένου ότι πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.