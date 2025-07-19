Αχαΐα – Αιτωλοακαρνανία – Ηλεία µπαίνουν στο στόχαστρο και της Δικαστικής Αστυνοµίας, κατ› εντολή της Εισαγγελίας. Ανεξάρτητα από τα Κλιµάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο Κλιµάκιο από την Θεσσαλονίκη, έχει ήδη αποστείλει άκρως εµπιστευτικό σήµα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, για ελέγχους που διεξαγάγει στην στις αγροτικές περιοχές εντός των διοικητικών της ορίων.

Ήδη, η ∆ικαστική Αστυνοµία, µε άκρα µυστικότητα, έχει ζητήσει στοιχεία των Υπηρεσιών της Π∆Ε για συγκεκριµένα ΑΦΜ προσώπων, τα οποία και ερευνά. ∆ηλαδή, σε µια πρώτη φάση ο έλεγχος έγινε ονοµαστικά. Εντύπωση, όµως, προκαλεί το γεγονός, ότι η ∆ικαστική Αστυνοµία της Εισαγγελίας – χωρίς την παραµικρή εµπλοκή ή ευθύνη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, διεµήνυσε ότι θα έρθει στην περιοχή για να… «ξετινάξει τα πάντα…», όπως φαίνεται να είπαν επιτελείς της.

Ασφαλείς πληροφορίες του «Ν» αναφέρουν ότι το κλιμάκιο της Δικαστικής Αστυνομίας της Εισαγγελίας, από την Θεσσαλονίκη, εντός των ημερών θα βρεθεί σε Πάτρα, Πύργο, Αγρίνιο, ελέγχοντας εις βάθος πολλά ΑΦΜ, που ανήκουν σε Κτηνοτρόφους και Αγρότες και για τους οποίους…«κάτι έχει δει», όπως λέγεται εσωτερικά στην Υπηρεσία. Αυτά τα «ύποπτα» ΑΦΜ, προέκυψαν από τους φακέλους που πήρε µέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της έρευνας η οποία έχει διαταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ και η Κυβέρνηση

– πλέον – έχει πολιτικά ενθαρρύνει, παράλληλα µε την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, για την διερεύνηση του αναμφισβήτητου σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Εκτός από γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκτάσεις, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η πληροφορία του «Ν», ότι και στην Αχαΐα θα ελεγχθούν Βοσκοτόπια σε Χελµό, Ερύµανθο, ορεινή Αιγιάλεια, Κάµπο και αλλού. Έµφαση, θα δοθεί σε αδειοδοτήσεις και παραχωρήσεις, όπως και πιθανολογούµενες περιπτώσεις…δηλώσεων αυτών από Κτηνοτρόφους άλλων περιοχή της χώρας, µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτεται πως είχε συµβεί στην Κρήτη, την Φθιώτιδα και αλλού. Αρχίζει, λοιπόν, και στην ∆υτική Ελλάδα να ξετυλίγεται ένα «κουβάρι», που µπορεί να µην οδηγήσει µεν πουθενά, κανείς ωστόσο δεν µπορεί να προδικάσει και το… εντελώς αντίθετο.

Πηγή: Tempo24

