Σε επτά συλλήψεις ατόμων σε 'Αλιμο και Ελληνικό για παράνομη παροχή στάθμευσης σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ:

• 2 άτομα κατελήφθησαν να σταθμεύουν οχήματα πελατών έναντι χρηματικής αμοιβής, χωρίς έκδοση νόμιμου παραστατικού, έχοντας τοποθετήσει κώνους σε πεζοδρόμιο και οδόστρωμα για την αποκλειστική δέσμευση χώρου.

• 3 άτομα, από τα οποία τα 2 κατελήφθησαν να σταθμεύουν οχήματα πελατών στο ήμισυ του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος, τοποθετώντας αριθμημένα χαρτάκια στα οχήματα και λαμβάνοντας -10- ευρώ ανά όχημα, χωρίς νόμιμη παραστατική απόδειξη. Η δραστηριότητα αυτή τελούνταν με την ανοχή και εμπλοκή του προσωρινά υπευθύνου του καταστήματος, ο οποίος επίσης συνελήφθη.

• 2 άτομα, από τα οποία ο ένας κατελήφθη να σταθμεύει Ι.Χ. μπροστά από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εισπράττοντας 5 ευρώ ανά όχημα, με την ανοχή του προσωρινά υπευθύνου του καταστήματος, ο οποίος και συνελήφθη.

Η προανάκριση για τις δύο πρώτες περιπτώσεις διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ενώ για την τρίτη από το Α' Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

