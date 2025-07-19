Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου 2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χωριστή Δράμας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και μία πεζοπόρος ομάδα της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, καίγεται έκταση χαμηλής βλάστησης, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη περιοχή Χωριστή Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2025

Πηγή: skai.gr

