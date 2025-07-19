Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Χωριστή Δράμας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και μία πεζοπόρος της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου 2025 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χωριστή Δράμας, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και μία πεζοπόρος ομάδα της 7ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, καίγεται έκταση χαμηλής βλάστησης, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

