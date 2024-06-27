Αύριο, Παρασκευή 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιούνιο, συνολικού ύψους 187.200.398, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:

- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 237.750 -28.994.407 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 185.067 - 42.166.633 ευρώ

- Αναπηρικά: δικαιούχοι 188.074 - 86.072.477 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 604 - 197.088 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.520 – 196.374 ευρώ

- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.530 -5.457.618 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.913 - 7.804.138 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 75 - 59.313 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.316 - 11.848.800 ευρώ

- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 11- 5.400 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 3.297- 287.680 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11- 11.000 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 17 - 9.459 ευρώ

- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 159- 16.857 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 593 - 285.651 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.065 - 811.695 ευρώ

- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.547 - 2.975.808 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 678.549

Σύνολο καταβολών: 187.200.398

Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.

Πηγή: skai.gr

