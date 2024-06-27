Αύριο, Παρασκευή 28 Ιουνίου, θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Ιούνιο, συνολικού ύψους 187.200.398, από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν:
- Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 237.750 -28.994.407 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 185.067 - 42.166.633 ευρώ
- Αναπηρικά: δικαιούχοι 188.074 - 86.072.477 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: δικαιούχοι 604 - 197.088 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: δικαιούχοι 5.520 – 196.374 ευρώ
- Επίδομα Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: δικαιούχοι 14.530 -5.457.618 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.913 - 7.804.138 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: δικαιούχοι 75 - 59.313 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 10.316 - 11.848.800 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: δικαιούχοι 11- 5.400 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: δικαιούχοι 3.297- 287.680 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: δικαιούχοι 11- 11.000 ευρώ
- Πρόγραμμα Γέφυρα: δικαιούχοι 17 - 9.459 ευρώ
- Ευάλωτοι οφειλέτες: δικαιούχοι 159- 16.857 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: δικαιούχοι 593 - 285.651 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού: δικαιούχοι 1.065 - 811.695 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: δικαιούχοι 12.547 - 2.975.808 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 678.549
Σύνολο καταβολών: 187.200.398
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
