Ως δολοφονική καταδρομική επίθεση αντιμετωπίζουν τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ αυτή που εξελίχθηκε στη 00.45 τα ξημερώματα έξω από το σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου στου Παπάγου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, από καθαρή τύχη γλίτωσε ο 42χρονος υπαρχιφύλακας που τραυματίστηκε καθώς πρόλαβε να βγει γρήγορα από το αστυνομικό συμβατικό όχημα όταν δέχτηκε τις πρώτες βόμβες μολότοφ και μία από αυτές πέρασε στο εσωτερικό του. Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έχουν αναλάβει την διερεύνηση του περιστατικού αναφέρουν πως η ενέργεια των δραστών είχε διπλό συμβολισμό: Μιλούν για αστυνομικό στόχο έξω από οικία προσώπου υψηλού συμβολισμού, όπως είναι αυτό της προέδρου του Αρείου Πάγου.

Στην περίπτωση που ο αστυνομικός είχε εισπνεύσει άμεσα φλόγα ή εύφλεκτο υγρό, όπως λένε οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί να είχε βρει φρικτό τέλος μέσα στο συμβατικό αστυνομικό όχημα.

Τι προκύπτει από πρώτα στοιχεία των ερευνών - Πώς έγινε η επίθεση

Από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών προκύπτει ότι οι δράστες ήταν περίπου 7 με 8 τον αριθμό, ηλικίας από 17 έως 20 χρόνων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι δράστες επιτέθηκαν όταν είδαν τον αστυνομικό να μπαίνει στο συμβατικό όχημα της αστυνομίας. Βγήκαν πιθανότατα από το άλσος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση και εκτόξευσαν εναντίον του 42χρονου υπαρχιφύλακα που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου-Χολαργού, τουλάχιστον πέντε βόμβες μολότοφ. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή από το δρομολόγιο από το οποίο είχαν προσεγγίσει το αστυνομικό όχημα.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ αρχικά κάνουν λόγο για «κύκλους ουσιαστικά της γειτονιάς», όπως λένε χαρακτηριστικά, που μπορεί να λειτουργούν στο πλαίσιο του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά είναι νεαρής ηλικίας, έχουν φτιάξει διάφορες ομάδες σε διάφορες περιοχές της Αττικής και ενδεχομένως γνώριζαν ακριβώς τη φύλαξη της προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως και τον αστυνομικό με το συμβατικό όχημα που βρισκόταν εκεί, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Νοσηλεύεται στην πλαστική χειρουργική του 401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου με τραύματα στα χέρια, στο λαιμό και το πρόσωπο.

Σημειώνεται πως φθορές πέρα από το συμβατικό αστυνομικό όχημα προκλήθηκαν και στην ιδιωτική μοτοσυκλέτα του αστυνομικού, στην ιδιωτική μοτοσικλέτα του γαμπρού της προέδρου του Αρείου Πάγου και καθώς και στο υπόπολυβόλο του αστυνομικού που ήταν στο πίσω κάθισμα.

Η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία

Την έρευνα για το περιστατικό αρχικά την είχε αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, αλλά πλέον η υπόθεση πέρασε στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία ελέγχει τα βίντεο που υπάρχουν από κάμερες στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι δεν έχει αναβαθμιστεί ο τρόπος φύλαξης οικείων υψηλών προσώπων και μάλιστα το καταγγέλλει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, καθώς είδαν πάλι έναν αστυνομικό να τραυματίζεται σε όχημα όπως τον Νεκτάριο Σάββα το 2009, που δολοφονήθηκε από τη Σέχτα Επαναστατών έξω από το σπίτι προστατευόμενης μάρτυρος στα Πατήσια.

Τα πρώτα λόγια του τραυματία αστυνομικού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου, σε μία πρώτη συνομιλία που είχε ο αστυνομικός με τους συναδέλφους του μετά την επίθεση ανέφερε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να περνάει και τότε δέχτηκε την επίθεση ενώ παράλληλα άκουσε και φωνές.

Η μολότοφ έπεσε πάνω στο περιπολικό που βρίσκεται έξω από το σπίτι της προέδρου (στο σημείο δεν υπάρχει φυλάκιο). Ο αστυνομικός κατάφερε να βγει έγκαιρα από το περιπολικό που έπιασε φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής με 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η Άμεση Δράση που έφτασε στο σημείο προέβη σε 9 προσαγωγές στην περιοχή ωστόσο δεν έγιναν συλλήψεις καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους και αφέθηκαν ελεύθεροι

Η αστυνομία έχει συλλέξει οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες στην περιοχή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα ίχνη των δραστών.

Οι δράστες θα συλληφθούν, λέει ο Μ.Χρυσοχοΐδης

«Οι δράστες θα εντοπιστούν και θα συλληφθούν. Θα εξαλειφθούν τα υπολείμματα που επιμένουν σε τέτοιου είδους δραστηρίοτητες» τόνισε μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Κυβέρνηση, κόμματα και ενώσεις καταδικάζουν την επίθεση

Μαρινάκης: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης

Στην καταδίκη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, στα διάρκεια της νύχτας, προχώρησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Στη δήλωσή του ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την εγκληματική πράξη της επίθεσης με μολότοφ στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου από την οποία τραυματίστηκε και αστυνομικός. Η Δημοκρατία μας και οι πυλώνες της, όπως η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, δεν τρομοκρατούνται.

Η άμεση σύλληψη των δραστών είναι απόλυτη προτεραιότητα των αρχών. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό που τραυματίστηκε».

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καταδικάζουν την επίθεση

Η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με ανακοινώσεις τους, καταδικάζουν την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα.

Αναλυτικότερα, η συντονιστική επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση έξω από το σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου, η οποία, μάλιστα, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού» και προσθέτει ότι «η βία, από όπου και αν προέρχεται, δεν έχει θέση στη Δημοκρατία και στο Κράτος Δικαίου».

Παράλληλα, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων «καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινοβραδινή επίθεση από αγνώστους με βόμβες μολότωφ στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού φρουρού. Εγκληματικές ενέργειες σε βάρος δικαστικών λειτουργών υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία και στοχεύουν στη δημιουργία κλίματος φόβου και έντασης εντός του δικαστικού Σώματος ως συνόλου, χωρίς να καταφέρνουν τον σκοπό τους. Με πράξεις βίας δεν κάμπτεται η ελεύθερη βούληση των δικαστών να ασκούν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους».

Καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στην οικία της προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα. Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της, η Ένωση αναφέρει:

«Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως τραγική συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα για μια ακόμη φορά κάθε μάταιη εγκληματική προσπάθεια απαξίωσης του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, διασάλευσης της έννομης τάξης και της κοινωνικής ειρήνης, αλλά και κάμψης του ανεξάρτητου φρονήματος των Δικαστικών Λειτουργών.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διαβεβαιώνει, για πολλοστή φορά, ότι οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς ασκούν και θα συνεχίσουν να ασκούν το λειτούργημά τους με απόλυτη ευσυνειδησία, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον και δεν εκφοβίζονται ούτε κάμπτονται από τέτοιου είδους άνανδρες και αντιδημοκρατικές ενέργειες».

Σημειώνεται, ότι προηγήθηκαν οι ανάλογες ανακοινώσεις της Συντονιστικής Επιτροπής των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Κεχαγιά: Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της Προέδρου του Αρείου Πάγου - Ταχεία ανάρρωση στον αστυνομικό

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε», αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Βούλα Κεχαγιά, η οποία ξεκαθάρισε πως «όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ».

Ολόκληρη η δήλωση της Βούλας Κεχαγιά:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου και ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση για τον αστυνομικό που τραυματίστηκε. Δεν μπορεί να υπάρξει κανένας συμψηφισμός. Απερίφραστα, όποια επίθεση ή κίνηση συνιστά βίαιη πράξη καταδικάζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία».

ΠΑΣΟΚ: Απόλυτα καταδικαστέα η επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει την εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του Αρείου Πάγου εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Θανάση Γλαβίνα.

«Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας», όπως σημειώνει ο κ. Γλαβίνας, ο οποίος ευχήθηκε «περαστικά» και «γρήγορη ανάρρωση» στον αστυνομικό που τραυματίστηκε.

Η εγκληματική επίθεση στην οικία της Προέδρου του ΑΠ με συνέπεια τον τραυματισμό ενός αστυνομικού είναι απόλυτα καταδικαστέα. Ενέργειες εκφοβισμού της δικαστικής λειτουργίας & της ανεξαρτησίας της δεν είναι ανεκτές στη δημοκρατία μας. Περαστικά & γρήγορη ανάρρωση στον αστυνομικό. — Thanasis Glavinas (@Glavinas_Than) June 27, 2024

ΚΚΕ για την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου: Τέτοιες ενέργειες εξυπηρετούν τελικά την ενίσχυση της καταστολής

Το ΚΚΕ «καταδικάζει την επίθεση στο σπίτι της προέδρου του Αρείου Πάγου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του αστυνομικού-φρουρού. Οι συνθήκες και τα πραγματικά αίτια αυτής της επίθεσης πρέπει να διερευνηθούν», αναφέρει σχόλιο του κόμματος και καταλήγει επισημαίνοντας:

«Τέτοιου είδους ενέργειες εξυπηρετούν τελικά όσους επιδιώκουν την ενίσχυση της καταστολής και του αυταρχισμού σε βάρος του λαού».

Πηγή: skai.gr

