«Από βραχυκύκλωμα στο μοτέρ του εξαερισμού, με αποτέλεσμα περιορισμένη ανάφλεξη στην ταπετσαρία της οροφής στο πίσω τμήμα του οχήματος» προκλήθηκε, σύμφωνα με την ΟΣΥ, το περιστατικό ανάφλεξης σε λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 446 (Σταθμός Αμαρουσίου-Νοσοκομείο Πεντέλης) σήμερα στις 08:15, στην κάθοδο της πλατείας Πεντέλης. Για το περιστατικό έχει ήδη συσταθεί Επιτροπή Διερεύνησης των αιτιών.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΟΣΥ αναφέρει «για την αποκατάσταση της αλήθειας, το φαινόμενο ήταν τοπικό και δεν υπήρξε κίνδυνος ολικής πυρκαγιάς, καθώς ο οδηγός λειτούργησε άμεσα και αποτελεσματικά βάσει των οδηγιών της εταιρείας για τη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων, εκκένωσε με ασφάλεια το όχημα από τους επιβάτες και χρησιμοποίησε πυροσβεστήρες, ενώ ζήτησε και την επέμβαση της Πυροσβεστικής».

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της εταιρείας.

Αναφορικά με το όχημα, πρόκειται για μισθωμένο λεωφορείο κατασκευής του 2011, «το οποίο έχει περάσει από την πάγια διαδικασία της προληπτικής συντήρησης τον Δεκέμβριο του 2024 και η τελευταία νυχτερινή επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο όχημα στις 13 Μαρτίου 2025.

Υπάγεται στα λεωφορεία τα όποια έχουν δρομολογηθεί προς απόσυρση και αντικατάσταση από καινούργια τους επόμενους μήνες» αναφέρει η ΟΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

