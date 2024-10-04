Λογαριασμός
Ομαδικός τάφος ανταρτών του εμφυλίου εντοπίστηκε στις Πρέσπες - Φωτογραφίες

Στο σημείο ενταφιάστηκαν ομαδικά αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού, που σκοτώθηκαν στις μάχες με τον Εθνικό Στρατό στο Βίτσι το 1949

Ομαδικός τάφος από την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, εντοπίστηκε σε οικόπεδο στο χωριό Κώττας του δήμου Πρεσπών.

Στο σημείο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ενταφιάστηκαν ομαδικά αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) που σκοτώθηκαν στις μάχες με τον Εθνικό Στρατό στο Βίτσι το 1949. 

Με πρωτοβουλία μελών και φίλων του ΚΚΕ καθαρίστηκε ο χώρος, ενώ την προσπάθεια συνέδραμε με μηχανήματα ο δήμος Πρεσπών.

Ο αντιδήμαρχος Κωσταντίνος Μανούρης δήλωσε ότι η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ΚΚΕ να τοποθετήσει για συμβολικούς λόγους πινακίδα «που θα θυμίζει ότι εκεί βρίσκονται θαμμένοι άνθρωποι» και εξήγησε ότι ο δήμος από παλιά συμβάλλει σε δράσεις που αναδεικνύουν τα ιστορικά σημεία της περιοχής, που αποτέλεσαν τοπόσημα των πιο αιματηρών συγκρούσεων και μαχών του εμφυλίου πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

