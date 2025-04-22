Λογαριασμός
Επιχείρηση διάσωσης γυναίκας στον Όλυμπο - Κινητοποιήθηκαν και ελικόπτερα

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες καθώς και πεζοπόρα τμήματα - Προς ενίσχυση των δυνάμεων μεταβαίνουν και ελικόπτερα

ΕΜΑΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης γυναίκας, πλησίον του καταφυγίου «Αγαπητός» στον Όλυμπο.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 23 πυροσβέστες, με ορειβατικές ομάδες της 1ης, 2ης και 8ης ΕΜΑΚ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα της 2ης ΕΜΟΔΕ και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.

Παράλληλα, προς ενίσχυση των δυνάμεων μεταβαίνουν ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος και του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
 

