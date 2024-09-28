Αναστάτωση σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βάρκιζα, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένη εισέβαλε σε παιδική χαρά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο την ώρα που πήγαινε να στρίψει στην πλατεία Ζησιμοπούλου.

Αποτέλεσμα να σπάσει την εξωτερική περίφραξη της παιδικής χαράς και να καταλήξει δίπλα ακριβώς από παιδιά και ενήλικες που βρίσκονταν στο σημείο.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανένας από την τρελή πορεία του ΙΧ.

Πηγή: skai.gr

