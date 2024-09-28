Λογαριασμός
Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο δάσος της Εφύρας στην Ηλεία - Επιχειρούν και 6 εναέρια

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

φωτιά

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αίτια, σε δασική έκταση στην περιοχή Εφύρα, του Δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου της αυτοδιοίκησης.

