Ολυμπιακοί Αγώνες 2004: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για τα 20 χρόνια από την τελετή έναρξης - Βίντεο

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Τρίτη από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα, με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου. Η μεγαλειώδης τελετή μνημονεύεται από τα διεθνή ΜΜΕ ως η κορυφαία που έγινε ποτέ, ενώ οι συγκρίσεις με την αντίστοιχη τελετή έναρξης στο Παρίσι «έδωσαν και πήραν» στα social media, και ήταν άκρως ευνοϊκές για τη χώρα μας.



Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook ένα βίντεο με σκηνές από τη μαγική τελετή στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.



«Σαν σήμερα πριν 20 χρόνια» έγραψε στο βίντεο, διάρκειας 6 λεπτών και 40 δευτερολέπτων ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, που ξεκινά από τη σκηνή με τον κένταυρο και το γιγάντιο κυκλαδίτικο ειδώλιο και ολοκληρώνεται με το άναμμα του βωμού με την Ολυμπιακή φλόγα από τον τελευταίο λαμπαδηδρόμο, Νίκο Κακλαμανάκη.



Από τα κυκλαδικά ειδώλια και την κλασική Ελλάδα, μέχρι τον Μινωικό και τον Μυκηναϊκό πολιτισμό, η παράσταση ταξίδεψε τους θεατές σε μια συναρπαστική διαδρομή μέσα στον χρόνο, ανέδειξε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τη σημερινή συνέχειά του.

